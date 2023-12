La calabrese Sarafine vince l’edizione 2023 di X Factor

il trionfo

Sarafine è la vincitrice di XFactor 2023. Sarafine è il nome d’arte di Sara Sorrenti, artista calabrese, originaria del vibonese. Il suo brano “Malati di Gioia” ha convinto giuria e pubblico a casa che hanno premiato il talento della giovane cantautrice. «Ringrazio tutti, il mio giudice Fedez, sono felicissima».

Malati di Gioia, l’inedito di Sarafine

L’inedito di Sarafine “Malati di Gioia” è scritto e prodotto dalla stessa cantautrice calabrese ed esplora la vita della generazione nata tra gli anni ’80 e ’90, specialmente coloro che sono cresciuti in provincia con aspettative borghesi.

An apple a day keeps the doctor away

What if Today I want the doctor to stay

Malati di gioia, benvenuti!

Questo è il vostro show

E come Pinocchio nel paese del Balocchio

Voglio vedervi volare con la fantasia

O citando il poeta Franchino

Voglio vedere…

La magia

Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale Ho accumulato una carriera di sette anni in fiscalità internazionale Parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male

Ma Signori e Signore se c’è una cosa che so veramente fare

È ballare!

Faccio parte di quella generazione di Italiani che:

“Dimmi tre pregi e tre difetti che non sono veramente difetti”

Che anche se sei introverso

Leadership, soft skills, team Building, time management

Awanagana

Che chi sei tu cosa vuoi è superfluo perché̀

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

È così che va il mondo

Signori e Signore con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo

Io oggi

Resto

