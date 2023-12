Sprofonda il Cosenza, battuto (anche) dal Cittadella per 2-0. Caserta ora rischia

serie b

CITTADELLA I sogni del Cittadella continuano mentre sprofonda il Cosenza che incassa la terza sconfitta consecutiva, maturata fuori casa. La squadra granata strizza così l’occhiolino alle alte sfere della classifica dopo aver battuto per 2-0 i rossoblu. Veneti avanti al 12′ con una punizione al bacio di Vita. Raddoppio di Salvi al 27′, con un imperioso stacco su corner di Cassano. Il Cosenza reclama un paio di rigori (uno dei quali apparso netto) ma non riesce mai a pungere contro l’ordinata difesa dei padroni di casa. E quando Negro sbaglia, Kastrati si oppone da campione su Mazzocchi blindando il successo del Cittadella. Veneti che possono sognare in grande, per il Cosenza, invece, un’altra partita da dimenticare. La posizione del tecnico rossoblù Caserta si fa a questo punto sempre più complicata. Non è escluso, infatti, che nelle prossime ore possano giungere novità societarie con un possibile cambio di panchina. Alla vigilia della partita di oggi, l’allenatore calabrese aveva detto di non sentire la fiducia della società, ma i recenti risultati e le prestazioni deludenti della sua squadra potrebbero portare il presidente Guarascio ad affidarsi a un altro tecnico.

CITTADELLA-COSENZA 2-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6.5; Salvi 7, Pavan 6.5, Negro 5.5, Carissoni 6; Vita 7 (40′ st Kornvig sv), Branca 6, Carriero 6.5 (32′ st Mastrantonio sv); Cassano 6 (16′ st Tessiore 6); Pittarello 5.5 (16′ st Maistrello 6), Pandolfi 6 (32′ st Magrassi sv). In panchina: Maniero, Agnelli, Frare, Saggionetto, Danzi, Rizza, Giraudo. Allenatore: Gorini 6.5

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6; Martino 6, Meroni 5.5, Venturi 5.5, D’Orazio 5.5 (13′ st Cimino 5.5); Zuccon 6 (35′ st Crespi sv), Praszelik 6 (35′ st Florenzi sv); Marras 5 (4′ st Voca 5.5), Tutino 5.5, Mazzocchi 6; Forte 5 (13′ st Zilli 5.5). In panchina: Lai, Marson, Rispoli, Sgarbi, Fontanarosa, La Vardera. Allenatore: Caserta 5.5

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6

RETI: 11′ pt Vita, 26′ pt Salvi

NOTE: Spettatori presenti 3.156 con 474 tifosi del Cosenza. Incasso comprensivo della quota abbonati: 17. 370,74 euro. Ammoniti: D’Orazio, Praszelik, Zuccon, Branca, Tessiore, Cimino, Negro, Crespi. Angoli: 4-1 per il Cittadella. Recupero: 2′ pt, 5′ st

(Foto Facebook A.S. Cittadella)