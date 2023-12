Week end con le nuvole in Calabria, ma temperature in aumento

le previsioni

CATANZARO Si alzano le temperature in Calabria. Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Mentre sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’area dello Stretto e sull’Appennino settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sull’appenino centro-meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Domenica, la pressione è in diminuzione sulla regione per il veloce passaggio di una perturbazione per cui in questa giornata il tempo tenderà a peggiorare dal tardo pomeriggio con precipitazioni sparse, a tratti pure moderate. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni attesi in diminuzione.

