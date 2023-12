Ferrara (M5S): ringrazio Conte per la fiducia, l’Ue lavori per la pace

i partiti

«Domani l’assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle voterà per la destinazione delle restituzioni per le popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione, ma anche per rinnovare alcune importanti cariche interne, preziose per la nostra struttura organizzativa che deve sempre di più guardare all’esterno per crescere»: così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

«I nostri attivisti – continua Ferrara – saranno chiamati a scegliere un Vicepresidente, il tesoriere, ma anche i componenti dei comitati nazionali, previsti dallo Statuto, e di quelli politici. Ringrazio il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per la fiducia che mi ha accordata proponendomi come coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle. Questa proposta mi riempie di orgoglio, ma sono consapevole che porta con sé anche tante responsabilità: se gli iscritti vorranno continuerò ad impegnarmi in tutte le sedi europee e non solo per portare la pace laddove oggi c’è guerra, per affermare le politiche progressiste contro i sovranismi e i nazionalismi e per difendere il nostro ambiente da chi egoisticamente pensa che la sua generazione sarà l’ultima» conclude l’europarlamentare 5 Stelle.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato