Rigassificatore di Gioia, Pichetto Fratin: «C’è l’ok del Governo»

ROMA Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in un’intervista a “L’economia”, Il Corriere del Mezzogiorno ha affrontato la domanda relativa ai rigassificatori e, in particolare, sull’intenzione ubicarne anche nel Mezzogiorno, dichiarando: «la realizzazione dell’impianto nel porto di Gioia Tauro è stata autorizzata. Insieme al progetto di Porto Empedocle il ministero lo ha inserito nel Piano nazionale per l’energia e il clima. Li consideriamo opere rilevanti per la sicurezza energetica dell’Italia. Ora sarà compito dei proponenti effettuare le necessarie verifiche tecniche ed economiche per portare avanti i progetti. L’ok del Governo è pieno e determinato».

In merito allo slogan lanciato dalla premier Meloni ha lanciato, in più di un’occasione, sul Sud hub energetico del Sistema Paese, Pichetto dichiara: «il Piano Mattei è quanto di più diverso da uno slogan possa esistere. È un’affermazione del ruolo politico dell’Italia al centro del Mediterraneo, ponte verso la Sponda Sud. È la costruzione del futuro del nostro Paese, snodo energetico tra gli Stati del Nordafrica e l’Europa. Oggi nelle tubature transita metano, e avere fornitori diversi dalla Russia ci ha salvato. Domani potranno trasportare l’idrogeno verde prodotto dalle rinnovabili nel Mezzogiorno o nei Paesi nostri dirimpettai mediterranei. Tutto ciò, però, ed è questa la cifra del Piano Mattei, in modo non predatorio ma equo, creando sviluppo e benessere per le popolazioni dei Paesi fornitori».

