Persero la vita in un incendio nel Fiorentino, arrestato un uomo di origini calabresi

la svolta

FIRENZE I carabinieri avrebbero arrestato un uomo di 45 anni, originario della Calabria, con l’accusa di omicidio volontario per la morte dei due coniugi anziani di Bagno a Ripoli (Firenze) il 5 dicembre nell’incendio della loro casa. Lo si apprende da fonti inquirenti. Dunque non si sarebbe trattato di un incidente quello che ha portato alla morte di Dina Del Lungo e Umberto Della Nave (entrambi di 83 anni). I due anziani vivevano da soli con l’aiuto di una badante che però non era in casa quando sono scoppiate le fiamme. I carabinieri lunedì 11 dicembre hanno sottoposto l’uomo a fermo d’iniziato di delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l’indagato avrebbe picchiato a morte l’anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Ancora da chiarire l’eventuale movente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato