Megarissa durante match juniores nel Vibonese, raffica di Daspo

La decisione

VIBO VALENTIA Il questore di Vibo Valentia , Cristiano Tatarelli ha emesso sette Daspo (Divieti di accedere a manifestazioni sportive) a seguito di una rissa scoppiata in occasione di una partita di calcio tra le formazioni dell’Asd Comprensorio Capo Vaticano e Fcd Rombiolese, svoltasi presso il campo sportivo comunale S. Giovanni Bosco a San Nicolò di Ricadi e valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali girone G. Dopo uno scontro di gioco tra due calciatori che hanno iniziato successivamente a colpirsi con calci e pugni si è generata una rissa che ha coinvolto altre persone, tra titolari e riserve, e nel corso della quale anche dirigenti sono stati colpiti a calci.

L’accaduto ha reso necessaria la sospensione della partita da parte dell’arbitro. Gli accertamenti svolti dagli agenti della Digos della Questura di Vibo hanno consentito di identificare i calciatori delle due squadre coinvolte nel tafferuglio e ai danni dei quali è stato emesso il provvedimento Daspo per la durata di anni dovuti.

Dagli accertamenti sono emerse anche le condotte di due dirigenti delle due squadre che, seppur intervenuti nel tentativo di sedare gli animi, tuttavia, non solo non hanno fornito all’arbitro la necessaria collaborazione per evitare di surriscaldare ulteriormente gli animi, ma hanno cercato di sminuire le condotte favorendo così la condotta antisportiva tenuta dai giocatori. Anche nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di divieto della durata di due anni.

