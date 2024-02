Venerdì la premier Meloni in Calabria per firmare l’accordo di coesione con Occhiuto

l’agenda politica

CATANZARO Venerdì 16 febbraio 2024 la premier Giorgia Meloni potrebbe arrivare in Calabria per firmare con il presidente Roberto Occhiuto l’Accordo del fondo di sviluppo e coesione per la nostra regione: alla firma – la prima per una regione del Mezzogiorno – dovrebbe presenziare anche il ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto.

Il Fondo di sviluppo e Coesione per il ciclo 2021-27 per la Calabria si aggirerà sui 2 miliardi di euro. Sarà questo l’appuntamento clou di una settimana particolarmente fitta di impegni importanti per il governatore Occhiuto, che dovrebbe incontrare nei prossimi giorni anche l’ad di Ryanair Michael O’Leary e il braccio destro di Elon Musk, Tim Hughes di Starlink, per un progetto di servizio Internet ad alta velocità in Calabria. Importanti impegni di carattere invece più prettamente politico interesseranno Occhiuto il 23 e il 24 febbraio, che sarà uno dei protagonisti del congresso nazionale di Forza Italia al Palaeur di Roma: da quanto si è appreso Occhiuto sarà eletto vice del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. (redazione@corrierecal.it)

