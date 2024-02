Al Teatro Politeama di Catanzaro l’omaggio al maestro Ennio Morricone

L’appuntamento

CATANZARO Il Teatro Politeama di Catanzaro si prepara ad inaugurare la rassegna “Musica & Cinema” con l’omaggio musicale al compianto maestro Ennio Morricone e alle sue più belle composizioni scritte per il grande schermo. Venerdì 16 febbraio per il concerto tributo “Love Theme” – titolo che richiama l’indimenticabile tema di Nuovo Cinema Paradiso – saliranno sul palco due complessi di grande pregio, come l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia, e il Coro Lirico Siciliano, guidato da Francesco Costa, che da anni formano un connubio di assoluta eccellenza tra le formazioni italiane.

Per i giovani possibilità di assistere alle prove

Il soprano Maria Francesca Mazzara e il tenore Alberto Munafò Siragusa sosterranno le parti solistiche concepite da un assoluto protagonista del sinfonismo del novecento italiano. Le composizioni di Ennio Morricone hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato a un grandissimo musicista, cittadino onorario di Catanzaro e che il Politeama ha avuto l’onore di ospitare ed ammirare in occasione di ben tre concerti da lui diretti. La Fondazione Politeama – grazie alla volontà del presidente e sindaco Nicola Fiorita – ha voluto, inoltre, aprire le porte del teatro agli studenti che potranno assistere gratuitamente alle prove generali nella mattinata di venerdì. Un’opportunità offerta, in particolare, agli istituti comprensivi dei territori aderenti alla “Carta dei Comuni”, nell’ambito delle attività mirate a fare del Politeama un grande aggregatore sociale e culturale attorno a cui costruire la crescita di tutta la comunità. Per favorire la più ampia partecipazione alla serata, la Fondazione Politeama ricorda che sono disponibili biglietti a prezzi agevolati e che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla rassegna “Musica & Cinema” per assistere anche ai musical Peter Pan e Shrek e allo spettacolo “Il treno delle meraviglie” in programma a marzo e aprile. Ulteriori scontistiche sono previste per studenti universitari, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Tchaikovsky, oltre che gruppi organizzati.