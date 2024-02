Statale 106, ecco dove passerà il tracciato nel tratto tra Sibari e Corigliano-Rossano

infrastrutture

CORIGLIANO-ROSSANO Inizia a concretizzarsi e ad essere sempre più nitido il futuro della nuova Statale 106 nel tratto tra Sibari e Corigliano-Rossano. Trentadue chilometri di superstrada a quattro corsie che innestandosi sull’attuale sede della Statale 534 verso la costa, proprio nel punto in cui oggi a Doria (Cassano Jonio) è già ammodernata, una volta giunta allo snodo di Sibari-Cantinella, si inoltrerà nelle campagne di località Lattughelle e, dopo aver oltrepassato il fiume Crati con un viadotto a tre arcate, proseguirà lungo la ferrovia jonica, sul versante a valle, fino al torrente Coserie, in località Balanello (Corigliano-Rossano). Il tracciato, a partire dal prolungamento della SS534, conta, nel totale, 10 svincoli: innesto SS106 terzo megalotto Sibari-Roseto; Sibari-Cantinella; Area industriale di Corigliano; Corigliano ovest-Porto; Corigliano est; Ospedale Insiti; Area industriale Rossano; Rossano ovest; Rossano est; Oliveto Longo. Grazie ai grafici e ai tecnici informatici dell’Eco dello Jonio siamo riusciti a ricostruire l’intero tracciato ad alta risoluzione dalle mappe progettuali, depositate presso il Dipartimento Ambiente e Assetto del Territorio della Regione Calabria (VEDI QUI). Il quadro prospettico (pubblicato in basso) si sviluppa da nord-ovest a sud-est; quindi, dall’innesto con la SS534 fino al viadotto Coserie, guardando da sud verso nord. Il tracciato è segnato con linee vettoriali in nero e sono riportati anche gli svincoli con tutte le indicazioni relative alla progettazione nei diversi riquadri bianchi. Sia i disegni che le illustrazioni del progetto sono fedelissimi a quelli predisposti dallo studio tecnico di progettazione di Anas Spa. Solo il tratto in galleria, per il superamento del centro urbano di Rossano, è evidenziato di due diversi colori: in rosso tutto il tratto interrato; in verde, invece, gli svincoli con i tratti di strada in superficie. (Eco dello Jonio)

