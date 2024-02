Us Acli, la No.Do.S.D. è uno schiacciassi nella Corporate. Controsorpasso in League One

futsal

COSENZA Si scrive No.Do.S.D., ma si legge schiacciasassi. Il campionato Corporate ha un’autentica dominatrice. La prima della classe ha collezionato un filotto che è già nella storia nonostante si stia sviluppando nel primo anno in cui i tornei di calcio targati Us Acli-iMarcos hanno optato per inserire la competizione aziendale all’interno del consueto “palinsesto” settimanale. Nel big match di giornata contro Hypro Srl, la No.Do.S.D. ha avuto la meglio con il punteggio di 5-3 trascinata dalla tripletta di Lucarelli e dalla doppietta di De Cicco. Di Abduelrhman (2) e Chilelli le reti avversarie. Tutto qui? No, perché c’è un’altra squadra che resta sulle tracce della capolista: Disintegra ha battuto la NTT Futsal Club, squadra priva di diversi elementi, per 5 a 10 (3 Pedace, Capalbo, Lopez; 4 Curia, 3 Luci, 2 Giorno, Florio). Continua la rinascita di I&I La Rocha che, dopo la partenza-flop, sta iniziando a risalire la china, come ha continuato a dimostrare battendo in trasferta Black Mamba Fc per 1-6 (Nicolai; 2 Marino, 2 Scalise, Longo, Trotta). Primo successo in stagione per I&I Ragnarock contro la Fincons40 (3-0 firmato Pastore, Scuderio I. e Scuderi S.).

Classifica Corporate. No.Do.S.D. 24, Disintegra Fc 21, Omnia È e Hypro srl 15; NTT Futsal Club e I&I La Rocha 12; Black Mamba Fc 6; I&I Ragnarok 3; Fincons40 0.

La settimana scorsa è stata molto spezzettata per via dello stop dei campionati (si è giocata la Futsal Cup), ma ciò ha consentito di recuperare alcune gare che erano state rinviate. In Premier, ad esempio, Calabria Young ha battuto a domicilio l’Oratorio San Nicola per 2-5 (Losardo, Iorio; 2 Pantusa, Rodi, Salerno e Rizzuti).

Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 38; Bfb Rovito 30; Soccer San Pietro, Don Marano e Rose Futsal 26; Roglianese 25; Atlas Acri 23; Cerisano Soccer 22; Giovanile Bianchi 11; Football Lattarico e Calabria Young 7; Oratorio San Nicola 0.

In Championship, invece, due i match recuperati. Lo Spezzano C5 ha superato in trasferta Wild Board per 2-4 (Scalercio, Adebara; 2 Marasco, Tavernese, Paletta), mentre Lago è crollato in casa sotto i colpi del Real Cannuzze per 3-8 (Rende, Mazzotta, Bruno; 4 Pellicori, 2 Viola, Rizzuti e Pianese).

Ecco la nuova classifica di Championship. Romualdo Montagna 34; Esaro United 27; Spezzano C5 26; Arintha Futsal 23; Lattarico C5 20; Fc Cutura 19, Real Cannuzze 17; Castiglione Cosentino 14; Atletico Cutura 13, Wild Boars 8; Campetto Marzi 4; Lago 1.

Due anche i recuperi di League One, entrambi hanno visto le squadre in trasferta trionfare: San Francesco-Casali del Manco 1-5 (Cavallaro; 3 Salatino, Rizzuti, D’Ippolito) e Acri-Pixeltek Maranese 4-13 (2 Turano, Viteritti, Marchese; 3 De Luca, 3 Paciola, 3 Greco, 2 Trozzo e 2 Conforti).

Ecco la nuova classifica della League One: Polisportiva Casali del Manco 16; Marano Principato Futsal 14; Pixeltex Maranese 13, Real Briconatura 12; San Luca 9; San Francesco e Acri C5 3; Asd Pietrafitta 0.

Lo stop dei campionati ha anche consentito che si giocasse la Fustal Cup. Tutti in campo, fatta eccezione per Cerisano Soccer-Atletico Cutura, gara rinviata per impraticabilità di campo. Partita tosta per la Romualdo Montagna che si era trovata sotto per 4-3 nella prima frazione giocata contro la Giovanile Bianchi, ma alla fine è riuscita a ribaltare il punteggio nella ripresa concludendo il match 6-7 (3 Piccoli, 2 Corrado, Cerra; 2 Spizzirri e De Santis, Gagliardi, Fucile e un’autorete). Vittoria preziosa anche per l’Atlas Acri, che ha battuto per 6-3 la Soccer San Pietro grazie alle reti di Ferraro (2), Molinari (2), Bonomo e Barone, che hanno vanificato le marcature ospiti di Caputo (2) e Leonetti. In grande spolvero Bfb Rovito, vittoriosa per 11-5 contro la Don Marano, grazie al solito Alfano che anche in Futsal Cup non dimentica come si trova la via del gol: ne ha segnati 6, accompagnati dalla doppietta di Corbo e dalle reti di Borrelli, Scarpelli e Campanaro. Anche Massimilla – sull’altro fronte – è in vera così come in campionato: tris, con reti di Minervini e Felice a completare il punteggio.

Proseguono senza sosta anche i tornei giovanili dell’Us Acli. Ecco risultati e classifiche, categoria per categoria.

Under 8, girone A: Oratorio San Nicola-Cerisano Soccer 4-3; Pirossigeno Cosenza Blu-Oratorio San Nicola 3-8; Pirossigeno Cosenza Rossa-Cerisano Soccer 4-1. Classifica: Oratorio San Nicola 18, Pirossigeno Rossa 12, Cerisano 6, Pirossigeno Blu 0. Girone B: Città di Fiore-Real Sangiovannese 3-2; Stelle Azzurre-Academy Crotone rinviata. Classifica: Stelle Azzurre e Città di Fiore 12, Academy Crotone 6; Real Sangiovannese 3. Girone C: Soccer San Pietro-Bfb Rovito 3-2; Calabria Young-Soccer San Pietro 3-2. Classifica: Bfb Rovito 9; Soccer San Pietro 6; Calabria Young 3.

Under 10, A: Giovanile Bianchi-Pirossigeno Cosenza 6-2; Cerisano Soccer-Oratorio San Nicola Bianca 10-0. Classifica: Giovanile Bianchi 30, Cerisano Soccer e Oratorio San Nicola Blu 20, Pirossigeno Cosenza 12, RasTeam 6, Oratorio San Nicola Bianca 0. B: Real Sangiovannese-Stelle Azzurre 5-8. Classifica: Città di Fiore 15, Stelle Azzurre e Atletico Crotone 7, Real Sangiovannese 5. C: Futsal Morelli-Casali del Manco 8-2. Classifica: Bfb Rovito 27, Soccer San Pietro 24, Futsal Morelli 18, Calabria Young 10, Camigliatello Silano 4, Casali del Manco 3.

È possibile conoscere tutti gli aggiornamenti sui campionati e le iniziative consultando il sito. Qui si possono trovare tutti i risultati e anche le pagine Facebook (Us Acli Cosenza) e Instagram (usaclicosenza).