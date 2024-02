A CHIARE LETTERE | Il Ponte, la Statale 106 e la serietà (molto relativa) della politica – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Ancora il tema delle infrastrutture in Calabria al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Due – si evidenzia “A Chiare Lettere” – le notizie da segnalare: l’apertura di una indagine da parte della Procura di Roma sull’iter per realizzare il Ponte sullo Stretto e la mobilitazione dei sindacati per la Statale 106 del cui ammodernamento non ci sono grandi certezze. Interrogativi pesanti a cui bisognerebbe dare risposte, soprattutto da parte di una politica che sia seria. E serietà imporrebbe che per il momento, almeno fono a quando tante zone d’ombra non verranno chiarite, si accantonasse il progetto del Ponte e i puntasse su altre priorità infrastrutturali, queste sicuramente serie… ».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato