Farmacia dei servizi in Calabria, numeri importanti da luglio a dicembre

CATANZARO La Farmacia dei Servizi, un punto di riferimento nella regione Calabria per la salute e il benessere dei cittadini, si distingue per un eccezionale impegno nel fornire servizi medici di alta qualità. Da luglio a dicembre dello scorso anno, la Farmacia dei Servizi ha segnato risultati straordinari, eseguendo un totale di 1.756 Elettrocardiogrammi (ECG), 879 monitoraggi della pressione arteriosa tramite Holter, 1.848 registrazioni Holter cardiache e 92 spirometrie. Questi numeri riflettono il costante impegno della Farmacia dei Servizi nel fornire servizi diagnostici avanzati e accessibili alla comunità calabrese. La disponibilità di tali servizi presso una farmacia offre un’opportunità preziosa per i pazienti di monitorare la propria salute in modo rapido e conveniente, riducendo al contempo i tempi di attesa e migliorando l’accesso ai servizi medici. “Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questi risultati eccezionali – affermano il Presidente e il Segretario Regionale di Federfarma Calabria, rispettivamente Enzo Defilippo e Alfonso Misasi -. La nostra missione è sempre stata quella di mettere al primo posto la salute e il benessere dei nostri concittadini, e questi numeri testimoniano l’efficacia dei nostri sforzi. Continueremo a lavorare duramente per fornire servizi medici di alta qualità e accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno”. La Farmacia dei Servizi continuerà a innovare e ad ampliare la gamma di servizi offerti, con l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere della comunità calabrese.