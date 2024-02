Quasi un miliardo di euro per la Sibari-Co-Ro. Straface: «I soldi già ci sono»

L’opera

COSENZA La Sibari-Corigliano-Rossano, la nuova strada a 4 corsie che dovrebbe inserire la terza città della Calabria direttamente nei canali di comunicazione viaria europei, costerà un miliardo di euro, 975milioni per l’esattezza. «E i soldi sono già stati tutti individuati per consentire all’opera di essere realizzata tutta e subito». A confermarlo è la consigliera regionale Pasqualina Straface sottolineando l’impegno della Regione Calabria, in primis del Presidente Roberto Occhiuto, e quindi del Governo centrale, affinché i due tratti della statale jonica compresi tra Sibari e Catanzaro (la Sibari-Co-Ro e la Kr-Cz) nell’aver garantito le necessarie risorse per la realizzazione di queste due arterie fondamentali. «L’intera opera – sottolinea la consigliera regionale Straface, riferendosi ai due nuovi progetti di ammodernamento – sarà suddivisa in 8 lotti e avrà un costo totale di 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi stanziati con la Legge di Bilancio 2023 e altri e gli altri 500 milioni che saranno recuperati dai Fondi sviluppo e coesione 2014/2020 e 2021/2027 e un’altra minima parte dai residuali di Cassa Depositi e Prestiti 2016/2020».

Nessun problema di risorse

Dunque, al momento, non ci sarebbe alcun problema di risorse ancor più se a confermarlo nelle settimane scorse è stato un vertice tenutosi in Regione Calabria proprio tra il Governatore Roberto Occhiuto, le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e il management di Anas Spa, durante il quale è stato illustrato non solo il cronoprogramma ma anche il piano di investimento. Lo stesso piano di investimento che – come ricordato dallo stesso Governatore – con la definizione della Gara d’Appalto integrata non sarà spalmato in 15 anni bensì in 5. Insomma, non ci sarà uno spezzatino o – ancor peggio – tratti di ammodernamento realizzati nel nulla ma tutti gli 8 lotti saranno realizzati simultaneamente. A proposito, gli otto lotti che cita la Straface e che sono riportati nel nuovo Contratto di Programma per le infrastrutture stradali, sono i due compresi tra la fine del tratto ammodernato di Doria e il torrente Coserie e i restanti sei, invece, compresi tra Crotone e Catanzaro.

Quasi un miliardo i fondi necessari

Rispetto al tratto Sibari-Co-Ro la consigliera regionale Straface è entrata nel dettaglio ricordando che i 32km di strada (indicati sotto la sigla CZ388) saranno suddivisi in due lotti: CZ399 tra il torrente Coserie e lo svincolo di Corigliano ovest lungo 17 km e CZ400 tra lo svincolo di Corigliano ovest e il raccordo con la SS534 in località Doria lungo circa 15km. «Quest’opera costerà in totale 975milioni di euro e i soldi – sottolinea Straface, sopendo alcune preoccupazioni – ci sono già». 824 milioni arriveranno dall’ultimo stanziamento dello Stato inserito nella finanziaria 2023 e i restanti 151 milioni sono stati individuati e già stanziati nel Fondo di sviluppo e coesione. La loro realizzazione avverrà attraverso la Gara d’Appalto integrata (che dovrebbe aprirsi a fine primavera 2024 subito dopo la conclusione della procedura VIA) che bandirà simultaneamente entrambe i lotti per l’inizio dei lavori da sud e da nord già ad inizio del 2025. Si spera!

