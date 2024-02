Sbarra: «La vision di Forza Italia coerente con le iniziative della Cisl»

l’intervista

ROMA «Forza Italia ha un ventaglio di proposte e di visione, in parte anche coerente con le nostre iniziative. Ho apprezzato tantissimo che ieri il Presidente Tajani nella relazione abbia richiamato il valore e il significato della partecipazione, sostenendo e assicurando piena disponibilità del partito in Parlamento per accompagnare l’iter sulla nostra proposta di legge di iniziativa popolare». A dirlo, ai microfoni del Corriere della Calabria è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, presente a Roma al congresso di Forza Italia. «Mi convince – aggiunge Sbarra – questa idea di una Europa che lascia definitivamente alle spalle le politiche di rigore finanziario, monetario e l’austerity e punta decisamente sulla crescita, sul dialogo sociale, sugli investimenti per contrastare disuguaglianza e povertà». Secondo il segretario nazionale della Cisl, «C’è una comune convergenza sulla necessità di sostenere insieme il cammino delle riforme» e Sbarra si riferisce soprattutto alla riforma del Fisco. «Noi dobbiamo ridurre le tasse in modo particolare ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, anche a quelle imprese che investono in ricerca, in innovazione e che non licenziano, così come dobbiamo cambiare questo sistema pensionistico e previdenziale al quale dobbiamo restituire percorsi di flessibilità, solidarietà e inclusività».

