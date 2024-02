Una doppietta di Iemmello stende il Cittadella e il Catanzaro vola

calcio

La salvezza è praticamente in tasca. Quarantadue punti in carniere segnano il primo basilare traguardo stagionale. I risvolti del successo del Catanzaro a Cittadella schiudono interessanti prospettive alla squadra di Vivarini. Che raccoglie due effetti concreti per i tre punti presi nella città Muraria: il consolidamento o la quasi certezza di dover fare i playoff e la possibilità di migliorare la sesta piazza che sembra oramai fortemente acquisita (in questo momento primo turno, preliminare, in casa per accedere alle semifinali). Il fatto è che questo Catanzaro sembra tornato ad essere, aspetto più o meno esplicitamente ammesso a fine gara dallo stesso tecnico catanzarese, la squadra che nella gestione della palla, della rapidità dei fraseggi, non fini a sé stessi ma tesi a creare pericoli, è tornata quella della prima parte del campionato, quella vista per una larga fetta del girone di andata. Se a questo si uniscono leggerezza mentale ed un atteggiamento disinibito ma più attento, ne scaturiscono sfondi interessanti e alimentano per i tifosi sogni al momento inimmaginabili. Insomma: con la salvezza in tasca, coi playoff parecchio ipotecati, si può dire che l’appetito vien mangiando?

