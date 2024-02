Ponte sullo Stretto, la metropolitana potrebbe essere il primo dei lavori

Il progetto

REGGIO CALABRIA La Metropolitana dello Stretto tra il centro di Messina e l’aeroporto di Reggio potrebbe essere il primo dei lavori quando partirà il cantiere del Ponte. Il progetto – si legge sulla pagina Ponte sullo Stretto di Messina – include infatti 40 chilometri di nuove strade e ferrovie tra Calabria e Sicilia. Si tratta di un nuovo sistema integrato di trasporti che diventerebbe il simbolo della conurbazione tra Messina e Reggio Calabria, con la nascita di un’unica, grande Area metropolitana, la più grande da Napoli in giù. La metropolitana sarà lunga 18 chilometri e si snoderà tra Gazzi, viale Europa, Annunziata, fino all’ingresso del Ponte. I cantieri riguarderanno le tre aree individuate per ospitare le nuove stazioni sulla sponda messinese: Europa, Annunziata e Papardo. Sul versante calabrese sono previste le fermate Aeroporto, Lido, Archi, Gallico, Catona, Villa. I lavori comprendono anche una serie di interventi di verde e di riqualificazione urbana. Sono previste due gallerie, Agata (4 km) e Cecilia (12 km). Pertanto la linea sarà sotterranea per il 90%. I convogli avranno una capienza di quasi mille passeggeri.

