La lezione di Violante sull’Europa

L’appuntamento

La tenuta della forma democratica è sempre più a rischio, diminuiscono i Paesi governati da sistemi democratici ed i cittadini che vivono in democrazia sono solo il 20 % della popolazione mondiale; come se non bastasse le percentuali di partecipazione al voto sono sempre più basse. Parte da queste considerazioni il primo dei cinque appuntamenti organizzati dalla scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”, organizzata da Fondazione per la Sussidiarietà, Società Umanitaria e Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. La scuola ha un obiettivo ambizioso e cioè quello di offrire strumenti per la formazione della classe dirigente del futuro, allo stesso tempo stimolare partecipazione, passione, sensibilità politica, capacità critica e di visione. «L’Europa e la sfida della post-democrazia» è il tema del primo approfondimento con protagonista il Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ed ex Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante. La lezione andrà in onda stasera alle ore 23.00 su L’altro Corriere Tv, canale 75.

I prossimi appuntamenti: