Raffaele Spa tra «le imprese più longeve e di successo»

il riconoscimento

LAMEZIA TERME L’azienda di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, Raffaele S.p.A., è stata onorata con il riconoscimento di “Impresa più longeva e di successo” nel corso della XX^ edizione del Premio “Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico”, organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 24 Febbraio, presso il Teatro Politeama di Catanzaro; a ritirare il prestigioso premio è stato l’imprenditore Michele Raffaele, in rappresentanza della società. Il Premio “Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico” è un’importante iniziativa volta a celebrare le aziende che, con dedizione, lungimiranza e determinazione, contribuiscono al progresso economico della Calabria. La Raffaele S.p.A. è stata riconosciuta come un esempio di eccellenza imprenditoriale, dimostrando un impegno costante e una leadership lungimirante nel settore della distribuzione di materiali per l’edilizia, l’architettura e il fai da te.

Il premio non si è limitato a celebrare solo l’azienda nel suo complesso, ma ha esteso il riconoscimento a tre dipendenti di lunga data in Raffaele S.p.A. che sono stati insigniti del Premio Fedeltà al Lavoro: Domenico Morello, Salvatore Dara e Caterina De Fazio. Questi dipendenti sono stati segnalati dall’azienda per il loro straordinario legame con la Raffaele S.p.A., accumulando oltre 30 anni di servizio, oltre che per la loro esemplare serietà e professionalità. Sono diventati un faro di ispirazione per i colleghi più giovani, contribuendo al costruttivo ambiente di lavoro della Raffaele S.p.A.

Michele Raffaele, a nome di tutto il Gruppo, ha espresso gratitudine per il prestigioso riconoscimento e ha sottolineato l’importanza del capitale umano: «Credo che il successo di un’azienda sia legato ai dipendenti che ne fanno parte, un ringraziamento di cuore va tutto il personale, da chi è al ricevimento merci a chi è nella parte amminist@redazione(redazione@corrierecal.it)