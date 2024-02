Stadio “Marulla” sold out per il derby Cosenza-Catanzaro

L’attesa

COSENZA Com’era prevedibile, dopo poco più di 24 ore dall’inizio della prevendita, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili in vista del derby tra Cosenza e Catanzaro in programma domenica 3 marzo allo stadio “Marulla”. Ad annunciarlo è stata pochi minuti fa la società silana che ha inoltre precisato che nella giornata di venerdì saranno rimessi in vendita i posti (quantità limitata) di cui gli abbonati non avranno nel frattempo esercitato la prelazione. La prelazione è possibile entro le ore 20 di giovedì. La vendita dei tagliandi del settore ospiti (dovrebbero essere in tutto 800) inizierà dopo la riunione del Gos in programma domani. (redazione@corrierecal.it)