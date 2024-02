Tragedia a Lamezia, muore una dipendente di 28 anni

Il fatto

LAMEZIA TERME Una 28enne è deceduta improvvisamente a Lamezia Terme all’interno del centro estetico dove stava lavorando. Inutili i soccorsi scattati immediatamente, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato martedì sera in via dei Glicini. Ancora non chiari i motivi del decesso. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche gli agenti della polizia. (redazione@corrierecal.it)

