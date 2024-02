Melissa, abbandonati rifiuti in località Cropia. «Gesto inqualificabile»

Il fatto

MELISSA Tegole, tavole e legna tra i rifiuti abbandonati stamattina in località Cropia a Melissa, in provincia di Crotone. Lo denuncia tramite un post social l’amministrazione, che lancia anche un appello ai cittadini per individuare gli autori. «Chiunque avesse elementi per individuare i responsabili di questo gesto inqualificabile lo può fare al nostro Comando di Polizia Municipale oppure presso la Stazione dei Carabinieri». Nel frattempo, fa sapere il Comune, sono iniziate le attività di recupero dei materiali, che potrebbero aiutare nell’individuazione degli autori.