Ponte sullo Stretto, Falcomatà incontra Ciucci: «Necessario un coinvolgimento dei livelli istituzionali locali»

l’opera

REGGIO CALABRIA Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha ricevuto a Palazzo San Giorgio la visita istituzionale di Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Nel corso dell’incontro, l’Amministratore delegato ha avuto modo di illustrare al sindaco alcune delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori del ponte sullo Stretto. La visita istituzionale rientra in un più ampio programma di incontri che l’Ad della “Stretto di Messina” sta effettuando con le istituzioni territoriali. Da parte sua il sindaco Giuseppe Falcomatà, anche in considerazione delle precedenti interlocuzioni già avviate con gli altri sindaci ed amministratori dell’area dello Stretto, ha ribadito all’Amministratore delegato «la necessità di un pieno e sostanziale coinvolgimento dei livelli istituzionali locali, a partire dai Comuni e dalle comunità che essi rappresentano, in tutte le attività propedeutiche ed autorizzatorie relative ai lavori del ponte sullo Stretto».

