A CHIARE LETTERE | Il campo largo del centrosinistra in Calabria: approdo o miraggio? – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME Le elezioni regionali in Sardegna con i loro risvolti anche in Calabria, soprattutto nel campo del centrosinistra, al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Alcuni analisti e cronisti – si evidenzia “A Chiare Lettere” – hanno persino già ipotizzato possibili candidati di questo campo largo di centrosinistra alle Regionali del 2026, probabilmente lasciando briglie troppo sciolte alla fantasia. Ma tutti questi ragionamenti sono molto accademici, oltre che prematuri. Perché il campo largo in realtà è ancora un miraggio, a Roma come in Calabria. E se non nasce a Roma, sarà un miraggio a Roma come in Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato