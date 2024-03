Scomparsa della figlia di Sandro Principe, il cordoglio della politica calabrese

La vicinanza

COSENZA «Siamo attoniti ed increduli e in questo terribile momento ci stringiamo con tutto il nostro affetto attorno all’amico Sandro Principe e alla moglie Wally per la scomparsa della loro figlia Rosa Maria. È estremamente difficile, in situazioni come queste, trovare le giuste parole, perché nessuna parola può essere appropriata per lenire un dolore e una sofferenza indicibili». Così il Sindaco Franz Caruso, dopo aver appreso la notizia, diffusasi in serata, della prematura scomparsa di Rosa Maria Principe, figlia dell’ex parlamentare socialista Sandro Principe. «Non posso aggiungere altro se non esprimere il mio più profondo cordoglio e manifestare la mia vicinanza e quella di tutta la città di Cosenza e dell’Amministrazione comunale al caro Sandro Principe ed alla sua famiglia. Sono altrettanto vicino al marito di Rosamaria e alla sorella Carolina. Non avrei mai voluto apprendere una notizia come questa – ha affermato ancora Franz Caruso. È una giornata molto triste per tutta la nostra comunità, perché quando si spegne una giovane vita non c’è modo di trovare conforto al dolore immenso che pervade l’animo di tutti».

Il cordoglio di Antoniozzi e Noi Moderati

«Sono vicino a Sandro Principe per la perdita prematura della figlia Rosa Maria. È un dolore immane che un uomo come Sandro, già provato dalla vita, e la moglie non meritavano. A Sandro, uomo politico immenso, da cristiano mando il mio abbraccio e lo prego di non disperdere il suo impegno politico, unico modo per reagire a questa dura prova della vita. Abbiamo bisogno di Sandro Principe, qualsiasi sia la sua scelta, perché abbiamo bisogno di uomini di spessore». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. In una nota il cordoglio anche del gruppo cosentino di Noi Moderati, a firma di Antonello Talerico, Riccardo Rosa e Franco Pichierri: «Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia dell’On.le Sandro Principe per la prematura scomparsa dell’amata Rosamaria. In un momento di grande sofferenza e di lutto riteniamo doveroso come partito ed in rappresentanza di ogni moderato di Calabria esprimere il nostro profondo affetto e la nostra vicinanza».