Stadio San Vito-Marulla, domani ulteriore verifica per la riapertura della Tribuna Rao

Il comunicato

COSENZA Domani ci sarà un’ulteriore verifica per la riapertura della Tribuna Rao dello Stadio San Vito-Marulla. Lo fa sapere il club rossoblu sul proprio sito, aggiungendo che la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi questo pomeriggio per valutare la riapertura della Tribuna Rao, ha indicato alcune prescrizioni di ordine pubblico da ottemperare e si è autoconvocata per domani pomeriggio alle ore 16:00 per una nuova verifica. La speranza del club è quella di riuscire a riaprire la tribuna in tempo per il derby di domenica contro il Catanzaro.