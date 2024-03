«Il livello di recrudescenza criminale in Calabria ha toccato punte di massima allerta»

l’intervento

LAMEZIA TERME “Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai parroci, ai vescovi, al mondo cattolico, alla conferenza episcopale della Calabria, per gli atti intimidatori ripetuti, subiti nelle ultime settimane. Il livello di recrudescenza criminale che avvolge tutti i settori della vita sociale, civile, produttiva della nostra regione, hanno toccato punte di massima allerta che necessitano di una risposta veloce e determinata delle istituzioni, del governo. Se non si individuano strategia di crescita, di sviluppo, di lavoro, di istruzione e cultura, la Calabria rischia la desertificazione. Servono eserciti di insegnanti, di imprese sane, di buona sanità e di lavoro di qualità. Ma servono anche persone e mezzi per contrastare la ‘ndrangheta. Il governo non può abbandonare il Sud e la Calabria”. Così su facebook Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria.

