Ambulanza in ritardo, Codici presenta esposto in Procura sulla morte di un 74enne nel crotonese

la denuncia

L’associazione Codici interviene con un esposto alla Procura in merito al decesso di un uomo di 74 anni a Mesoraca, in provincia di Crotone, avvenuto nei giorni scorsi. «Stando a quanto si apprende – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, l’uomo ha avuto un malore mentre viaggiava in auto tra Mesoraca e Petilia Policastro, a pochi chilometri dal presidio sanitario di Campizzi, dotato di due ambulanze. Sempre secondo le prime ricostruzioni, un mezzo era impegnato in un altro intervento, il secondo è giunto sul posto dopo oltre 40 minuti, senza medico a bordo e dopo che un parente della vittima si era recato a Campizzi per sollecitare l’invio dell’ambulanza. Non solo. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, che ha fatto prima di un mezzo distante pochi minuti, ma, a quanto pare, per il 74enne non c’era più nulla da fare. Comprendiamo la rabbia e le proteste dei cittadini. È doveroso fare piena luce su questa vicenda e per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura».