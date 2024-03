Gli “invisibili” in Calabria: sono 485 le persone scomparse ancora da ritrovare – I DATI

la relazione

LAMEZIA TERME Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, sono state registrate 29.3151 denunce di scomparsa e 14.159 ritrovamenti; risultano ancora attive 15.156 denunce. Confermando il trend, rilevato in crescita già a partire dall’anno 2021, anche nel 2023 le denunce di scomparsa registrano un aumento del 20,3% rispetto all’anno precedente (24.369). La media giornaliera delle stesse è di 80, rispetto alle 67 del 2022, con un incremento di 13 casi al giorno.

La XXX relazione

Sono i dati emersi dalla XXX relazione annuale elaborata dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Analizzando le denunce, suddivise per fasce di età della persona scomparsa, emerge che il 74,9% (21.951 casi) riguarda la fascia di età dei minori di 18 anni, il 21,7% (6.376) quella 18-65 anni, mentre il 3,4% (988) appartiene alla fascia di persone di età superiore ai 65 anni.

I casi in Calabria

Dati significativi anche quelli calabresi. Nella nostra regione, nel 2023, sono state 734 le denunce di scomparsa: a spiccare la provincia di Reggio Calabria con 279. Poi Cosenza con 212, Catanzaro con 118, Vibo Valentia con 74 e infine Crotone con 51 denunce. Le persone da ritrovare sono, però, 485. Ancora 193 per la provincia reggina, 125 a Cosenza; 88 a Catanzaro; 44 a Vibo e 35 nella provincia pitagorica. Uno soltanto, infine, il ritrovamento di un deceduto tra gli scomparsi.

Sulle 734 persone scomparse – secondo quanto emerso dal report – 650 sono maschi (88,6%) 84 donne (11,4%). Il dato più significativo, però, riguarda la nazionalità: ben 543 persone scomparse su 734 sono straniere (pari al 74%) mentre 191 italiane (26%). Si tratta per lo più di giovanissimi: 587 (l’80%) appartengono alla fascia di età “0-17 anni”; 130 (17,7%) nella fascia “18-65” e 17 (pari al 2,3%) “over 65”.

Tra la popolazione interessata dal fenomeno, la fascia di età con la percentuale di ritrovamento più alta è quella degli ultrasessantacinquenni con il 78,7% (778 ritrovamenti su 988 denunce di scomparsa). È, invece, del 70% (4.467 su 6.376) l’indice di ritrovamento della fascia “18-65 anni”, mentre scende al 40,6% (8.914 su 21.951) per i minori di anni 18. L’ulteriore analisi delle denunce di scomparsa conferma – anche per il 2023 – la tendenza già osservata negli anni precedenti, secondo la quale sono i cittadini stranieri a essere maggiormente interessati al fenomeno. Questi rappresentano, complessivamente, il 67% delle denunce (19.646), mentre il restante 33% (9.669), riguarda cittadini italiani, con rintracci pari al 76,8% (7.422 su 9.669), che diminuiscono al 34,3% per gli stranieri (6.737 su 19.646).

I dati acquisiti riferiti alle persone scomparse di nazionalità italiana indicano che, nell’anno in esame, sono state ritrovate 7.422 persone, pari al 76,8% del totale delle denunce di scomparsa (9.669), con 2.247 casi ancora pendenti (23,2%). Il fenomeno riguarda principalmente le fasce di età dei minorenni e dei maggiorenni (18-65 anni), rispettivamente con il 45,7% (4.416) e il 45,3% (4.379), il restante 9% (874) coinvolge le persone con più di 65 anni di età. (g.curcio@corrierecal.it)

