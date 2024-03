Cosenza, il sindaco Caruso incontra Orrico: il rapporto con il M5S «rimane solido»

il dialogo

COSENZA Cordiale e proficuo incontro questa mattina a Palazzo dei Bruzi tra il Sindaco Franz Caruso e Anna Laura Orrico, parlamentare del Movimento 5 Stelle e già sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali. All’incontro era presente anche l’Assessore al welfare di Palazzo dei Bruzi Veronica Buffone che rappresenta il Movimento 5 stelle nella giunta guidata dal Sindaco Franz Caruso. L’incontro ha spaziato a 360 gradi tra i temi di politica nazionale e quelli che più direttamente afferiscono al territorio cittadino, provinciale e regionale. Con riferimento alle questioni di politica generale Franz Caruso e l’On.Orrico hanno ricordato la recente vittoria in Sardegna della neogovernatrice Alessandra Todde, ribadendo quello che era stato il commento a caldo sul successo della nuova Presidente della Regione Sardegna, sottolineando che quando il campo progressista si presenta unito alle competizioni elettorali diventa maggioranza a qualsiasi latitudine. Sia il primo cittadino di Cosenza che la parlamentare pentastellata hanno in prospettiva guardato con favore alla competizione per le regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo.

Passando poi ai temi più vicini alle realtà locali, sono state affrontate le questioni dell’autonomia differenziata, rafforzando le posizioni di contrasto alla riforma Calderoli, e della città unica, ribadendo le riserve formulate, in più di una circostanza, sul percorso legislativo intrapreso dal centrodestra regionale che, rappresentando un’imposizione dall’alto, penalizza e mortifica il ruolo dei Comuni. Con riferimento, inoltre, alla realtà cittadina, nell’incontro di oggi uno spazio particolare è stato riservato alla problematica dell’emergenza abitativa. Tema particolarmente delicato e complesso, già all’attenzione dell’Amministrazione comunale e sul quale il monitoraggio dell’Assessore al welfare Veronica Buffone è costante. Su tutte le questioni affrontate, il Sindaco Franz Caruso e l’On.Anna Laura Orrico si riaggiorneranno a breve per concordare e mettere in campo azioni volte ad affrontarle nel modo più compiuto possibile, fermo restando il rapporto di assoluta solidità che contraddistingue le relazioni tra l’Amministrazione comunale ed il Movimento 5 Stelle. Una collaborazione che si è consolidata nel tempo grazie ad un dialogo sempre schietto sui temi, un coinvolgimento propositivo del Movimento 5 Stelle e un sostegno responsabile all’azione dell’Amministrazione comunale. (redazione@corrierecal.it)