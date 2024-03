«A Corigliano Rossano in campo per sconfiggere la destra di Occhiuto-Straface»

verso il voto

COSENZA “Oggi, presso la Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza, si è tenuta una riunione con all’ordine del giorno le imminenti elezioni amministrative di Corigliano-Rossano. Questa città, una delle più popolose del Mezzogiorno, rappresenta una priorità politica per tutto il partito nazionale, rispetto alla finestra di voto di giugno, che vedrà lo Ionio cosentino come uno degli scenari politici e elettorali più importanti della Calabria. La riunione è stata promossa per aprire un confronto proficuo tra i vari livelli e organismi del Partito, con la significativa presenza della segreteria regionale, provinciale e cittadina, oltre a alcuni componenti calabresi della direzione nazionale e del gruppo consiliare in regione. Questo incontro si inserisce in un percorso più ampio che vedrà il circolo cittadino, attraverso i suoi organismi legittimi e democratici, essere protagonista. L’obiettivo comune emerso e condiviso è quello di contrastare la destra, particolarmente aggressiva e agguerrita a Corigliano-Rossano sotto la guida del duo Occhiuto-Straface, che minaccia il futuro della città. A tal fine, si è convinti di dover promuovere una piattaforma politica democratica e progressista dando vigore a questo percorso. Per realizzare questo obiettivo, ci si deve impegnare per la costruzione di una coalizione ampia, plurale e inclusiva che veda il Partito Democratico, tra gli attori in campo, assumere un ruolo da protagonista. Sulla base di questi presupposti si terranno presto nuovi incontri nel territorio”. Così in una nota Franco Madeo, segretario cittadino Pd Corigliano-Rossano, Vittorio Pecoraro, segretario provinciale Pd Cosenza, e Giuseppe Peta, responsabile organizzazione Pd Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato