Catanzaro, al via l’installazione delle reti anti-scavalco sul viadotto Morandi – VIDEO

LAVORI IN CORSO

CATANZARO Lungo l’intera estesa del viadotto Morandi, a Catanzaro, è in corso l’installazione di reti metalliche di tipo anti-scavalco che raggiungeranno i tre metri di altezza dotate in cima di un risvolto verso l’interno che impedisce fisicamente l’arrampicamento. Le nuove barriere stradali, invece, munite di reti di protezione definitive sono in fase di progettazione e verranno installate a conclusione dell’ultimo stralcio degli importanti interventi di risanamento che Anas ha in corso su un’opera storica di fondamentale importanza nel patrimonio stradale calabrese.

