Catanzaro calcio, nessuno stop per i tifosi che vogliono andare a Brescia

serie B

CATANZARO Nessuno stop per i tifosi giallorossi che vorranno andare a Brescia e presenziare sugli spalti al match col Catanzaro di sabato prossimo per supportare le Aquile. Il Gos di Brescia, il Gruppo operativo sicurezza che ha al suo interno gli esponenti delle forze dell’ordine e della tutela dell’ordine pubblico chiamato a decidere sulla tenuta e gestione dell’ordine pubblico per le partite in cui si attendono più di 10.000 spettatori, ha dato il via libera alla vendita dei biglietti senza restrizioni. Durante la seduta dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive in sede di Gos il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà ha sottolineato al Questore l’assenza di rischi. Sabato 17 marzo alle ore 14 allo stadio Rigamonti ci saranno anche i tifosi giallorossi quindi cui in una prima occasione era stato vietato il match in seguito agli incidenti avvenuti dopo il Derby col Cosenza. Niente più divieto di vendita di biglietti per i residenti in provincia di Catanzaro, anche perché le due tifoserie sono gemellate da molti anni e quindi il match non presenterebbe fattori di rischi.



