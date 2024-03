L’annuncio di Occhiuto: «L’ospedale della Sibaritide pronto entro la fine del mio mandato»

grandi opere

CORIGLIANO ROSSANO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto incontra i pescatori di Corigliano-Rossano. Accompagnato da Pasqualina Straface, consigliera regionale di Forza Italia e candidata sindaca della città, è salito su un peschereccio della marineria di Schiavonea e indicando l’ancora, ha sostenuto: «Pasqualina è l’ancora di Corigliano-Rossano» confermando, qualora qualcuno avesse ancora il minimo dubbio, il suo totale appoggio alla candidatura a sindaco della Straface per le prossime amministrative della Città.

Le grandi opere

Occhiuto poi si è soffermato sulla realizzazione di infrastrutture e opere ritenute strategiche per il territorio (investimento della Baker Hughes al porto di Corigliano-Rossano, Strada Statale 106 e ospedale della Sibaritide). Sul Porto, Occhiuto ha ribadito la bontà dell’investimento di Baker Hughes. «Non sarà certo un “cavillo tecnico” a fermare questa grande occasione». Per quanto riguarda la Ss 106 invece «l’iter per la procedura VIA non ha alcun tipo di ostacolo». «Questa infrastruttura – dice il governatore – è una priorità e sarà portata a termine per garantire una mobilità sicura e moderna alla nostra Regione». Infine, l’annuncio sul nuovo ospedale della Sibaritide. «I lavori riprenderanno ad aprile e saranno conclusi entro la fine del mio mandato».

