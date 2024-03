Ranuccio: «Mille ostacoli ma l’ospedale della Piana si farà»

il progetto

PALMI «Importante e proficuo incontro questa mattina con il Presidente Roberto Occhiuto. Nonostante i ritardi, mi ha rassicurato sull’iter per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, che pur tra mille ostacoli burocratici, si farà. Il deposito del progetto definitivo, infatti, è un importante passo avanti»: a darne notizia è Giuseppe Ranuccio, sindaco della Città di Palmi e consigliere metropolitano con delega al Bilancio e Turismo, riferendo «abbiamo parlato anche della Varia, ragionando su come lavorare insieme per farla crescere ancor di più, valorizzandola come festa simbolo di tutta la Calabria. Inizia oggi, anche su questo tema, un confronto costante con il Governatore, che ha assicurato un interessamento diretto in vista dell’edizione del 2024».