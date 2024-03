Crotone sconfitto di misura dal Monterosi, domenica prossima la trasferta di Potenza

calcio serie c

VITERBO Il Crotone esce sconfitto (di misura) dal Bonolis nella partita contro il Monterosi: decisivo il gol di Eusepi grazie al quale, in coda, i laziali raggiungono la Virtus Francavilla al terzultimo posto. I pitagorici di Baldini restano fermi a 46 punti pari merito con il Giugliano: domenica prossima la trasferta a Potenza.

Nel girone C la capolista Juve Stabia scivola a Foggia consentendo ad Avellino, Casertana e Benevento di recuperare terreno. Le inseguitrici, infatti, vincono tutte: gli irpini regolano il Brindisi con una doppietta di Patierno, la Casertana batte con lo stesso risultato la Virtus Francavilla mettendo in mostra un gioco spumeggiante e una coppia gol come Curcio e Montalto davvero ben assortita; vola anche il Benevento che passa sul non facile campo del Giugliano. Il Catania supera il Cerignola grazie al gol dell’ex, Chiricò, e di Zammarini che, a 7′ dalla fine, fa esplodere il Massimino (settimo risultato utile per gli etnei). Nel posticipo del lunedì il derby lucano tra Potenza e Picerno (inizio ore 20.30).

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2)

Forte 6; Piroli 6.5, Mbende 6.5, Sini 6; Gori 6.5, Gavioli 6 (5′ st Frediani 6), Parlati 6.5, Scarsella 6.5 (41′ st Verde sv), Bittante 6; Eusepi 6.5, Vano 6 (41′ pt Rossi 6). In panchina: Rigon, Di Renzo, Crescenzi, Di Francesco, Ferreri, Silipo. Allenatore: Scazzola 6.5.

CROTONE (4-4-2)

Valentini 6; Rispoli 5.5 (1′ st Leo 6), Battistini 5.5, Loiacono 5.5, Giron 6 (16′ st Crialese 6); D’Ursi 6, Zanellato 6.5, Vitale 5 (1′ st Felippe 5.5), Tribuzzi 5.5 (27′ st Bruzzaniti 6); Tumminello 5.5 (16′ st Comi 5.5), Gomez 6. In panchina: D’Alterio, Martino, Papini, Kostandinov, Cantisani, Costa. Allenatore: Baldini 6

ARBITRO

Grasso di Ariano Irpino 6.5

RETI

46′ pt Eusepi

NOTE

serata fredda. Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Sini, Vano, Gori, Gomez, Mbende. Angoli: 7-12. Recupero: 4′; 5′.