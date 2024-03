In Calabria la prima “Laurea in Zampogna”

la novità

Una Laurea in Zampogna in un Corso Triennale di Primo Livello è sicuramente una novità nel panorama accademico italiano. Rosario Altadonna, costruttore e suonatore proveniente da Messina, è da oggi il primo professore con il titolo di Dottore in Zampogna, lo strumento che ha suonato e amato per oltre 30 anni.

Un evento per la storia della musica italiana, per il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale nella quale, da qualche anno, sono entrati anche gli strumenti del folklore locale, che acquisiscono la stessa dignità artistica del pianoforte, del violino o del clarinetto. Al Conservatorio di Nocera Terinese abbiamo assistito oggi alle conclusioni del primo ciclo del Corso di Musiche Tradizionali in Chitarra Battente, Fisarmonica Diatonica, Fisarmonica Tradizionale e Zampogna.

Un percorso che a livello europeo era già iniziato oltre 50 anni fa, nel quale le chitarre flamenche, le cornamuse e le ghironde avevano trovato nelle accademie uno spazio corrispondente all’importanza che avevano rivestito nelle rispettive culture nazionali.

Sono oggi una dozzina circa in Italia i conservatori che hanno avviato i corsi di Musiche Tradizionali. Questo di Nocera, per le sue caratteristiche peculiari, ha la capacità di attrarre studenti dalla Sicilia, dalla Campania, dal Lazio ma anche da Emilia-Romagna, Piemonte, finanche dal Trentino e dal Friuli.

Un modello di successo che certamente verrà perseguito ancora di più nei prossimi anni.