Tempo di nomine in Consiglio regionale, ecco chi è in lizza per l’Authority sugli animali d’affezione – NOMI

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Tempi di nomine in Consiglio regionale. Nella prossima seduta, in programma il 27 marzo, l’assemblea di Palazzo Campanella è chiamata a designare un componente in rappresentanza della Regione nel Comitato dell’Inps Calabria e tre componenti, tra cui il presidente, dell’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali, a . Nel dettaglio, sono sette i candidati per il Comitato regionale Inps: si tratta di Giuseppe Arfuso, Vito Caldiero, Francesco Folino Gallo, Vincenzo Intraligi, Giovanni Malara, Vincenzo Giovanni Mirarchi e Giuseppe Talia. Sei invece i candidati per l’Autorità regionale per i diritti degli animali: si tratta di Paola Caracciolo, Flaviano Giannicola, Domenica Laratta, Giuseppe Lomanno, Nicola Marulla e Ninetta Sergi. Le candidature sono state acquisite nei giorni scorsi dall’Ufficio di presenza del Consiglio regionale.

