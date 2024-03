Editoria, in Calabria nasce “La Novità Online”

l’iniziativa

«In un’epoca in cui l’informazione è spesso soggetta a influenze esterne, nasce una nuova “luce” nel panorama giornalistico calabrese: “La Novità Online”. Questa nuova testata giornalistica non è solo un quotidiano, ma il capofila di un network di editoria libera che si propone di rivoluzionare il modo in cui la Calabria e l’Italia vengono raccontate. Con il sostegno della società cooperativa “Corriere Italia” e delle testate associate, “La Novità Online” si impegna a fornire un’informazione indipendente, libera da ogni condizionamento, in una regione nota per le sue sfide uniche. Il network include già nomi affermati come Approdocalabria.it, Rivieraweb.it, NewsCorriere.it, Calabriadirettanews.it, Marsili.it e Calabriapost.net, con la possibilità di espandersi ulteriormente. L’obiettivo è chiaro: condividere una prospettiva diversa, promuovere un giornalismo eretico che osa sfidare le narrazioni convenzionali sulla dinamica sociale e politica della Calabria e dell’Italia» questo quanto si legge in un comunicato diffuso alla stampa. «Questo gruppo editoriale – è scritto ancora – si dedica a combattere i pregiudizi culturali e territoriali, privilegiando le garanzie e l’accuratezza piuttosto che il sensazionalismo. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano essere parte di questa svolta editoriale. L’appuntamento è fissato per il 27 marzo 2024, alle ore 18:00, presso il T-Hotel di Feroleto Antico, CZ. Un evento imperdibile per testimoniare la nascita di “La Novità Online” e del network dell’editoria libera, che promette di essere un faro di speranza per un giornalismo coraggioso e indipendente in Calabria».