Massimo Ferrero: «Mi candido ad acquistare il marchio della Reggina»

sport

REGGIO CALABRIA Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, torna sull’idea di rilevare il marchio della Reggina. Durante la trasmissione “Ferrero, non solo sport” in onda su Radio Cusano, l’imprenditore e produttore cinematografico ha affermato: «Mi candido ad acquistare il marchio della Reggina, potrei farlo già domani mattina. A Ferrero piacerebbe molto fare due-tre anni di divertimento con il pubblico reggino». Ferrero ha da poco risolto un contenzioso con i vertici della sua ex squadra, mentre lo scorso maggio ha ricevuto la notifica di chiusura indagini su inchiesta condotta dalla procura di Paola sul crac di alcune sue aziende. Anche il sindaco di Terni Stefano Bandecchi aveva espresso la volontà di acquisire il marchio della Reggina, dopo essere stato in lizza per la creazione della nuova società amaranto. Il Comune ha poi favorito l’attuale Lfa Reggio Calabria, escludendo Bandecchi.