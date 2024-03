Autonomia differenziata, il Consiglio regionale rinvia il dibattito alla prossima seduta

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire: niente dibattito sull’autonomia differenziata in Consiglio regionale, se ne parlerà in una prossima seduta dell’assemblea. In apertura dei lavori odierni il capogruppo del Pd alla Regione Mimmo Bevacqua, ha ricordato che il centrosinistra aveva preannunciato nei giorni scorsi una mozione sui rischi dell’autonomia differenziata varata dal governo con il Dl Calderoli già approvato al Senato: “Abbiamo aspettato per vedere se c’era la possibilità di accordo unitario, ma questa volontà non l’abbiamo riscontrata finora nella maggioranza, e richiamiamo oggi la mozione in aula perché pensiamo che sia di grande attualità, anche alla luce del richiamo dei vescovi calabresi e delle prese di posizione che arrivano dalla società civile in genere”. A intervenire a questo punto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, della Lega: “L’argomento è di attualità ed è molto importante, se la volete mettere oggi all’ordine del giorno non ho difficoltà a inserirla, ma se non presentate la mozione alla prossima seduta scriveremo all’ordine del giorno la discussione sull’autonomia differenziata”. Una soluzione, questa proposta da Mancuso, che ha trovato d’accordo il centrosinistra, che di fatto perde l’occasione di far emergere le contraddizioni del centrodestra sul tema: “Ci convince perché ci permette di meglio argomentare le nostre ragioni. Accettiamo di parlarne nel prossimo Consiglio regionale”, ha concluso Bevacqua. In ogni caso, l’autonomia differenziata non era all’ordine del giorno della seduta odierna. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato