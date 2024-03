La rivelazione Biasci: «Stavo per smettere, a Catanzaro sono rinato»

calcio serie b

CATANZARO Tommaso Biasci è l’uomo del momento. L’uomo in più di un Catanzaro lanciatissimo verso i playoff. Oggi l’attaccante ha parlato ai cronisti in vista della partita di Parma. «Stiamo bene – ha detto – sto bene. Abbiamo sfruttato questi 15 giorni per recuperare le energie e qualche acciaccato. Col Parma sappiamo già che sarà dura. La sconfitta pesante dell’andata ci ha fatto male, lo spirito di rivalsa potrà contare. Cercheremo di imporre il nostro gioco». A Biasci è stato chiesto qual è stato il suo gol più bello tra Brescia, FeralpiSalò e Cosenza. «Esteticamente – ha ammesso – il più bello è stato quello realizzato a Brescia, anche se quello con la FeralpiSalò è stato più difficile. Anche col Cosenza è stato particolare perché uno contro uno col portiere ha chiuso una partita molto particolare. Io ricordo sempre ogni gol, anche quello sulla riga da mezzo metro. Mi piacciono tutti». A 29 anni, prima stagione in B e 9 gol. «Ero sicuro di poter fare bene in questa categoria – ha rivelato Biasci – e soprattutto con questa squadra. Probabilmente potevo arrivarci prima ma voglio pensare che ci sono arrivato con la maturità nel momento giusto e nell’ambiente giusto. Non mi voglio fermare, voglio portare la squadra il più in alto possibile. Sicuramente per me questa annata è un riscatto visto che ero ripartito dalla serie D e stavo quasi per smettere. Con la vittoria dello scorso campionato si è coronato uno dei miei principali obiettivi che era raggiungere questa categoria». Sui prossimi traguardi: «Siamo sereni, ci approcciamo a questa fase finale di stagione come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che ora arriveranno partite sulla carta più dure e vogliamo affrontarle bene perché nei playoff giocheremo contro queste squadre». (redazione@corrierecal.it)