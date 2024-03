Truffa sulla vendita online di pellet, giovane crotonese arrestato a Savona

il fatto

SAVONA La Guardia di finanza di Savona, insieme a quella di Crotone, ha proceduto all’arresto di un 26nne crotonese ritenuto responsabile di truffa aggravata e molestie telefoniche. Il provvedimento è stato emesso dal gip savonese, su richiesta della Procura. L’ammontare della truffa è di circa 80.000 euro. L’indagato sarebbe riuscito a suggestionare la propria vittima promettendole falsamente, tramite l’invio di numerosissimi messaggi, sia scritti sia vocali, l’invio di ingenti quantitativi di pellet, posti in vendita su piattaforme online a prezzi vantaggiosi, inducendola a corrispondere ingenti somme di denaro senza, però, recapitare mai alcun prodotto. Il truffatore, per rendere difficoltosa la propria identificazione, ha utilizzato utenze telefoniche riconducibili a terze persone, facendosi successivamente accreditare le somme su rapporti finanziari e carte di credito intestate ad altri 16 soggetti compiacenti, anch’essi residenti in Calabria, i quali ora dovranno rispondere per riciclaggio.

