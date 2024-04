“Glicine-Acheronte”, chiesto il rinvio a giudizio per 126 indagati. Ci sono Oliverio, Sculco e Adamo – I NOMI

l’indagine

CATANZARO Sono in tutto 126 le persone per la quali il gip del Tribunale di Catanzaro, Sara Merlini, ha fissato la prima udienza preliminare per il prossimo 6 maggio 2024 nell’aula bunker di Lamezia Terme. Si tratta dei soggetti tutti coinvolti nell’inchiesta “Glicine-Acheronte” coordinata dalla Dda di Catanzaro.

L’inchiesta

Per i 126 indagati, dunque, potrebbe prospettarsi l’inizio di un nuovo processo. Tra loro anche nomi di spicco tra cui l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, Nicola Adamo ex assessore, Enzo Sculco, ex consigliere regionale, Giancarlo Devona, ex capo gabinetto di Mario Oliverio e per un periodo capo struttura di Ernesto Alecci. Due dirigenti della Regione Calabria Calabria Mimmo Pallaria e Orsola Reillo. Ed ancora Alfonso Dattolo, sindaco di Rocca di Neto, l’ex consigliera regionale Flora Sculco e Raffaele Vrenna, ex presidente del Crotone calcio.

Le accuse

Secondo l’accusa, Vincenzo Sculco, leader della formazione politica “i Democratici”, personaggio influente sul territorio della provincia di Crotone, «avrebbe appoggiato la formazione politica riconducibile a Mario Oliverio, presidente della Giunta Regionale della Calabria (dal 9 dicembre 2014 al febbraio 2020), facendo convogliare un consistente pacchetto di voti da attingere dal proprio bacino elettorale» in occasione delle elezioni regionali da effettuarsi tra il 2019/2020, in cambio «deII’appoggio della candidatura di Flora Sculco, figlia di Vincenzo, che si sarebbe candidata quale consigliere regionale». Allo stesso modo, «Sebi Romeo, consigliere regionale di Reggio Calabria, avrebbe anch’egli sostenuto Mario Oliverio».

I nomi: