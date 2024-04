Dalla Calabria a Striscia la Notizia, la storia della cucciola salvata a Taurianova

il caso

TAURIANOVA «Direttamente dal nostro rifugio, una delle nostre cucciole è approdata al bancone di Striscia la Notizia con la grande speranza di accendere un faro sulla nostra difficile realtà e il sogno che per lei e i suoi amici ancora in rifugio arrivi la famiglia giusta!». È il messaggio lanciato sui social dall’associazione animalista di Taurianova “I randagi della ferrovia” che invitano a votare il nome della cucciola randagia salvata dal sodalizio. «Vi ricordiamo che sul sito di Striscia la Notizia – dicono a questo proposito – sono aperte le votazioni per la scelta del nome … Avete già una preferenza?».





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato