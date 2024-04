Il Lecco esonera l’ex Reggina Alfredo Aglietti. Al suo posto Malgrati

la decisione

LECCO Nuovo esonero per il Lecco, ultimo nel campionato di calcio di serie B: via l’allenatore ex Reggina Alfredo Aglietti, e così pure il tecnico in seconda César Vinício e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Ringraziando gli esonerati, allo stesso tempo la società ha comunicato di aver affidato la squadra ad Andrea Malgrati, con il collaboratore Francesco Nenciarini, fino al termine della stagione. Per il Lecco è il quarto cambio in panchina della stagione, iniziata con Luciano Foschi – l’allenatore della storica promozione attraverso i playoff – proseguita con Bonazzoli-Malgrati e quindi con Aglietti.

