Loredana Bertè racconta la sorella Mimì. «Ma quella notte non le risposi…»

IL RICORDO

«Io sono stata privilegiata ad avere come sorella Mimì. Se non l’avessi avuta ci sarebbe stato un vuoto nella mia vita come quello di adesso». Loredana Bertè, protagonista della prima puntata di Belve, racconta la scomparsa della sorella Mia Martini. Uno dei suoi più grandi rimorsi, però, è non aver capito colto i segnali. «Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare» ha raccontato la cantante calabrese a Francesca Fagnani.

Nel seguitissimo format Rai, Bertè ha poi trattato il suo rapporto con l’ex amico Renato Zero (con il quale non parla più da anni) e l’amore travagliato con il tennista Bjorn Borg. Ma sono stati i passaggi dedicati alla sorella quelli più toccanti, a tratti drammatici: «Con la vita ho litigato quando è morta Mimì, i mariti si cambiano le sorelle no». Infine il desiderio di poterla rivedere «per dirle che la amo».