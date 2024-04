Zimbalatti: «La sinergia tra le istituzioni è un bel segnale per i giovani calabresi»

l’intervento

CATANZARO Il progetto “RecApp Cal” «ha una valenza molto importante perché i testi Invalsi penalizzano dal punto di vista delle performance formative i giovani meridionali, compresi i giovani calabresi per cui attraverso questa azione, che è un’azione pilota ma già molto estesa sul territorio, la Regione, con il supporto dell’Università calabresi, sta provando a mettere in campo delle azioni concrete di supporto ai giovani nei cosiddetti saperi minimi, nelle materie di base, dove appunto i testi Invalsi dicono si sia piuttosto deboli». Così il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, alla presentazione in Cittadella a Catanzaro del progetto pilota per colmare i gap formativi degli studenti calabresi rispetto a quelli di tutt’Italia. Zimbalatti si è poi soffermato sul ruolo delle Università calabresi, a partire dalla Mediterranea: «Questa azione – ha sostenuto – viene portata avanti all’interno delle scuole e ovviamente i principali “beneficiari” di questa azione dovrebbero essere e le università perché sarebbero in condizioni di ricevere dei giovani maggiormente formati sulle materie di base e quindi ne beneficerebbe dal punto di vista della performance tutto il percorso formativo dalla scuola primaria fino alla laurea. Come Università di Reggio Calabria, come del resto le altre università, ci diamo da fare: sono territori molto difficili nel senso che sono molto impegnativi e molte aree sono piuttosto isolate per cui ci sono anche delle difficoltà oggettive di accesso di diritto allo studio. Pertanto – ha concluso Zimbalatti – intraprendere azioni congiuntamente alla Regione e alle altre università calabresi in maniera sinergica è un bel segnale per i nostri ragazzi perché sanno che nella loro regione c’è impegno e ci sono possibilità per tutti». (c. a.)

