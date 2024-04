Nuovo ospedale di Cosenza, Caruso: «Si farà? Vorrei fosse nel nostro territorio»

il commento

COSENZA Un altro piccolo passo in avanti. L’idea di realizzare il nuovo ospedale che servirà l’area urbana di Cosenza nel cuore del Campus Universitario di Arcavacata sembra prendere piede. La realizzazione della arteria di collegamento tra lo svincolo di Cosenza Nord e l’Unical è un progetto concreto, con la strada che dovrebbe consentire l’accesso ad un’area che potrebbe ospitare il futuro policlinico cosentino. Un’idea, ancora nessun progetto messo nero su bianco ma l’ipotesi è concreta ed è al vaglio delle parti interessate. Sul punto è intervenuto, al Corriere della Calabria il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. «Sembra si faccia questo ospedale, io vorrei che si facesse e che si facesse dove noi abbiamo stabilito. Ma se così non sarà, io dico di farlo comunque nel nostro territorio perché è fondamentale, è una struttura indispensabile per garantire una sanità di qualità ai nostri cittadini e ai pazienti di un’area vasta come quella della nostra provincia. Abbiamo necessità di un presidio di sanità a tutela del diritto alla salute». (f.b.)