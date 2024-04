Palazzo dei Bruzi, ufficializzata la nascita di Azzurri per Cosenza: Luberto capogruppo

la novità

COSENZA Nuovo gruppo a Palazzo dei Bruzi: è Azzurri per Cosenza e sarà guidato da Francesco Luberto, che – confermando quanto anticipato dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi – ha aderito a Forza Italia. Luberto in campagna elettorale aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Bianca Rende per poi sedere al suo fianco nello stesso gruppo.

«Questo è un ritorno all’unico partito nel quale ho militato» ha detto Luberto ringraziando i vertici azzurri nel suo intervento a inizio seduta. «Rinnovo la responsabilità e impegno da consigliere di un partito in forte crescita e con nuove adesioni su tutto il territorio nazionale. Mio padre fu tra i primi ad aderire a suo tempo a Forza Italia, quindi oggi provo anche una certa commozione». (euf)